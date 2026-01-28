Thermos Gronn Démostratif Sacha Vilmar Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Thermos Gronn Démostratif Sacha Vilmar

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

20h30.Tout public

Thermos Grönn, célèbre homme d’affaires, est soupçonné d’avoir détourné des millions d’euros de son entreprise. Aidé par Tailleurz, sa garde du corps, il tente de s’échapper du pays. Une malle, un faux passeport, deux jerricanes de kérosène, et la fuite prend une tournure grotesque et tragique. Ils se retrouvent face à des policiers zélés, des éboueurs guetteurs, des gardes-frontières alertes, un très grand trou, une juge impitoyable, des victimes pleurnicheuses, des avocats démissionnaires, un archange dupé, un cercueil enterré six pieds sous terre… Par quel tour de passe-passe Thermos Grönn va-t-il s’en sortir ? Réussira-t-il à rejoindre le paradis fiscal promis ?

Dans un monde où corruption, évasion fiscale et dérives capitalistiques piétinent les règles, cette pièce fait figure de miroir où la réalité rattrape la fiction. Par une écriture inventive, au rythme implacable, la mise en scène de Sacha Vilmar nous emporte dans un road-trip jubilatoire où décors, prothèses, et perruques tentent de sceller le destin de cet étonnant tricheur. .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

