THÉSÉE, SA VIE NOUVELLE l Valérie Dréville et Guy Cassiers, Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, Strasbourg

Informations pratiques

THÉSÉE, SA VIE NOUVELLE l Valérie Dréville et Guy Cassiers Mercredi 14 octobre, 20h30 Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne Collectivité européenne d’Alsace

Prix du billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T20:30:00+02:00 – 2026-10-14T22:10:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00 – 2026-10-14T22:10:00+02:00

Thésée part s’installer à Berlin, la « Ville de l’Est », avec ses enfants, pour y entamer ce qu’il espère être une vie nouvelle. Mais c’est là-bas que commence le véritable voyage : une exploration entre les strates du temps pour rompre avec tous les silences, un dialogue avec les morts pour guérir les maux du présent. L’histoire des traumatismes familiaux le hante jusque dans son corps, à commencer par le suicide de son frère et le décès de ses parents. À partir du texte magistral et protéiforme de Camille de Toledo, qui convoque poésie, récit et témoignage, Valérie Dréville a proposé à Guy Cassiers de concevoir ensemble une composition où résonnent le chaos de l’histoire, le fracas des conflits européens et les douces promesses des Trente Glorieuses. La comédienne sublime le partage de l’émotion, donne vie aux voix multiples de ce grand récit où s’entremêlent le passé et le présent dans un paysage visuel en forme de kaléidoscope. Une mosaïque sans cesse recomposée d’images et d’archives, miroir éclaté de la quête mémorielle et identitaire de Thésée.

Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne 1 boulevard de Dresde, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Wacken Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mathis.bruneteaux@maillon.eu »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-maillon.mapado.com/event/782484-thesee-sa-vie-nouvelle »}]

audiodescription sur casque audio

© Claudia Ndebele