Thésée, sa vie nouvelle, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
mercredi 26 mai 2027 · tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Thésée, sa vie nouvelle Mercredi 26 mai 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde
Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-26T19:30:00+02:00 – 2027-05-26T21:10:00+02:00
Fin : 2027-05-26T19:30:00+02:00 – 2027-05-26T21:10:00+02:00
Au sol, une mosaïque de photographies sur laquelle la comédienne navigue. En fond de scène, un écran où se superposent visages du passé, photos piochées et reflets de Valérie Dréville, filmée par quatre caméras au plateau. Guy Cassiers, grande figure de la mise en scène belge, a conçu une scénographie kaléidoscopique éclairant toutes les couches d’écriture – journal intime, chronique, poésie, roman – de Camille de Toledo. Après le suicide de son frère et la mort de ses parents, Thésée, double autofictionnel de l’écrivain, quitte Paris pour Berlin, où il pense se réinventer. Mais, toujours intranquille, il n’a d’autre choix que d’affronter les archives et le lourd passé familial. Avec une douceur et une sobriété infinies, Valérie Dréville se fait la voix de Thésée et celle de toutes les personnes disparues autour. Ce qui se tisse dans cet entrelacs de traces, de mémoire et de poésie, embrasse, par l’intime, toutes les blessures du 20e siècle.
tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/thesee-sa-vie-nouvelle-26052027-1730 »}]
Immergée dans un décor constellé des archives familiales de ce Thésée moderne, Valérie Dréville embrasse une polyphonie de voix et de visages, traversant les soubresauts tragiques de l’histoire eu …
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