thibaut / Martin Luminet, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
jeudi 20 mai 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
thibaut / Martin Luminet Jeudi 20 mai 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:30:00+02:00
Thibaut
Si un vent frais souffle sur la nouvelle scène chanson, alors Martin Luminet et Thibaut en sont les visages.
On a d’abord connu Thibaut sous le pseudonyme d’Oete mais l’artiste reste le même : un écorché vif avide de passer des affres de l’incertitude amoureuse à l’explosion sensuelle. Il ne cache pas ses racines eighties synthétiques dans les parages de Niagara et une généalogie exigeante : Christophe pour les mélodies accrochées au ciel, Daniel Darc pour le bouillonnement de l’âme, Barbara pour tout le reste.
Son prochain album est le fruit d’une complicité avec Bastien Burger – musicien et compositeur d’Izïa, Gaëtan Roussel.
Entre suavité du sentiment et ivresse du corps, une aventure qui se danse.
Martin Luminet
Il nous avait laissés sans voix et debout (automne 2025), frappés par son énergie scénique, sa présence électrique, son humour pince‑sans‑rire, sa ferveur et son écriture au scalpel. C’était Deuil(s), son premier album. Depuis, Martin Luminet trace sa route et affirme une pop frontale, vibrante, sans faux‑semblants. Il revient défendre un deuxième album, viscéralement engagé, à la croisée de l’intime et du collectif. Il pose une question brûlante : « Comment faire pour être heureux dans un monde qui ne l’est pas ? » Sans doute en transformant chaque salle de concert en véritable stade de foot pour les émotifs. On adore !
« Lucide et sensible, un artiste qui expose sans fard ses failles, ses chagrins et une ironie féroce. ». Signature
Martin Luminet : chant, Benjamin Geffen : basse, Rémi Ferbus : batterie
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 Chanson pop Spectacle vivant
Tanguy Delavet / Mickaël Borgès
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