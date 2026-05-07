Thiecko (Musique Sénégalaise) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Thiecko (Musique Sénégalaise)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Auteur, compositeur, arrangeur, interprète et producteur, THIECKO parcourt le monde avec son TAXI BROUSS’ BAND, partageant l’esprit des transports en commun africains où les passagers échangent et dialoguent. Il propose un reggae roots fraternel, nourri de son expérience avec AMANDLA (groupe reggae sénégalais des années 90). Ses textes abordent l’amour, la foi, l’unité et l’engagement politique. Il défend des valeurs de respect, justice, solidarité et tolérance en wolof, bambara, français et anglais. .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : Thiecko (Musique Sénégalaise)

L’événement Thiecko (Musique Sénégalaise) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !