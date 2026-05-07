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Thiecko (Musique Sénégalaise) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Thiecko (Musique Sénégalaise) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 15 août 2026.

Lieu : Café La Poèterie

Adresse : 4 Route des Janets

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Thiecko (Musique Sénégalaise)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Auteur, compositeur, arrangeur, interprète et producteur, THIECKO parcourt le monde avec son TAXI BROUSS’ BAND, partageant l’esprit des transports en commun africains où les passagers échangent et dialoguent. Il propose un reggae roots fraternel, nourri de son expérience avec AMANDLA (groupe reggae sénégalais des années 90). Ses textes abordent l’amour, la foi, l’unité et l’engagement politique. Il défend des valeurs de respect, justice, solidarité et tolérance en wolof, bambara, français et anglais.   .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16  asso@lapoeterie.com

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English : Thiecko (Musique Sénégalaise)

L’événement Thiecko (Musique Sénégalaise) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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