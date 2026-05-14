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Thierry Maillard Studio de l’Ermitage Paris

Thierry Maillard Studio de l’Ermitage Paris

Thierry Maillard Studio de l’Ermitage Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Studio de l'Ermitage

Adresse : 8 Rue de l'Ermitage

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Tarif sur place : 20 EUR Prévente : 16 EUR

Cet album est comme une traversée intérieure…

La musique garde ce que les mots ne savent plus dire.

Elle porte ton nom sans le prononcer, elle éclaire l’absence sans la briser.

Chaque mélodie devient un passage, une porte entrouverte vers ce lien que rien n’efface.

Un concert qui réunit Cinq personnalités du jazz français et international.

Thierry Maillard : Piano et Compositions

Stéphane Belmondo : bugle ,trumpet

Thomas Bramerie : Contrebasse

Yoann Schmidt : Batterie

David Linx : chant

Sortie de l’album : No More She Is (2026 – Ilona Records)
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tarif sur place : 20 EUR
Prévente : 16 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:30:00+02:00_2026-06-11T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage  75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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