Thierry Maillard Studio de l’Ermitage Paris
Thierry Maillard Studio de l’Ermitage Paris jeudi 11 juin 2026.
Cet album est comme une traversée intérieure…
La musique garde ce que les mots ne savent plus dire.
Elle porte ton nom sans le prononcer, elle éclaire l’absence sans la briser.
Chaque mélodie devient un passage, une porte entrouverte vers ce lien que rien n’efface.
Un concert qui réunit Cinq personnalités du jazz français et international.
Thierry Maillard : Piano et Compositions
Stéphane Belmondo : bugle ,trumpet
Thomas Bramerie : Contrebasse
Yoann Schmidt : Batterie
David Linx : chant
Sortie de l’album : No More She Is (2026 – Ilona Records)
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tarif sur place : 20 EUR
Prévente : 16 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:30:00+02:00_2026-06-11T22:30:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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