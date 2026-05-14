Thierry Maillard Studio de l’Ermitage Paris

Cet album est comme une traversée intérieure…

La musique garde ce que les mots ne savent plus dire.

Elle porte ton nom sans le prononcer, elle éclaire l’absence sans la briser.

Chaque mélodie devient un passage, une porte entrouverte vers ce lien que rien n’efface.

Un concert qui réunit Cinq personnalités du jazz français et international.

Thierry Maillard : Piano et Compositions

Stéphane Belmondo : bugle ,trumpet

Thomas Bramerie : Contrebasse

Yoann Schmidt : Batterie

David Linx : chant

Sortie de l’album : No More She Is (2026 – Ilona Records)

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tarif sur place : 20 EUR

Prévente : 16 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T20:30:00+02:00_2026-06-11T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

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