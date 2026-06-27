Thierry Vischel – Exposition à Paris, Palais des Congrès Anti Galerie – Cov’Art Paris

Autodidacte, collectionneur depuis l’âge de 14 ans, passé par les musées d’Europe et du monde, Thierry Vischel peint avec acharnement depuis une trentaine d’années. Sa démarche est singulière : il a fait de son nom la matière même de son travail. Il le répète, le superpose, le fait déborder du cadre — en rouge sang sur fond blanc, en bleu cobalt sur noir, en écriture blanche sur toile brute.

Ni figuratif, ni abstrait. Peintre de l’existence.

Pour cette première exposition solo, 150 oeuvres issues d’une production de plus de mille tableaux investissent les 200m² de l’Anti-Galerie Cov’Art, au Palais des Congrès de Paris. Les oeuvres sont à vendre.

Exposition : du 27 juin au 18 juillet 2026

Entrée libre

Anti-Galerie Cov’Art – Palais des Congrès, Cellule 217, Porte Maillot, Paris 17e

Contact galerie : Michael Gueguen / Cov’Art — michael@cov-arts.com

150 oeuvres, 200m² de murs, un seul nom : la première exposition de Thierry Vischel à Paris, au Palais des Congrès.

Du samedi 27 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

Anti Galerie – Cov’Art 2 Place de la Porte Maillot 75017 Cellule 217Paris



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