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Visite Le jardin sauvage Saint-Vincent jardin sauvage Saint Vincent Paris

Visite Le jardin sauvage Saint-Vincent jardin sauvage Saint Vincent Paris

Visite Le jardin sauvage Saint-Vincent jardin sauvage Saint Vincent Paris lundi 29 juin 2026.

Lieu : jardin sauvage Saint Vincent

Adresse : rue Saint-Vincent

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

29/06/2026 14H30 Le jardin sauvage Saint Vincent

Découvrez une friche urbaine vieille de plus de 50
ans, transformée en jardin sauvage où la faune et la flore se sont implantées
naturellement. Ce petit espace de nature pentu abrite une mare, un espace
boisé, un roncier. Il constitue un refuge de biodiversité.

Sanctuaire de biodiversité au cœur de Montmartre
Le lundi 29 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-29T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T14:30:00+02:00_2026-06-29T16:00:00+02:00

jardin sauvage Saint Vincent rue Saint-Vincent  75018 face au n° 14 rue Saint-Vincent , métro Lamarck-CaulaincourtParis
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