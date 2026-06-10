Visite Le jardin sauvage Saint-Vincent jardin sauvage Saint Vincent Paris

29/06/2026 14H30 Le jardin sauvage Saint Vincent

Découvrez une friche urbaine vieille de plus de 50

ans, transformée en jardin sauvage où la faune et la flore se sont implantées

naturellement. Ce petit espace de nature pentu abrite une mare, un espace

boisé, un roncier. Il constitue un refuge de biodiversité.

Sanctuaire de biodiversité au cœur de Montmartre

Le lundi 29 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-29T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T14:30:00+02:00_2026-06-29T16:00:00+02:00

jardin sauvage Saint Vincent rue Saint-Vincent 75018 face au n° 14 rue Saint-Vincent , métro Lamarck-CaulaincourtParis

visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



Afficher la carte du lieu jardin sauvage Saint Vincent et trouvez le meilleur itinéraire

