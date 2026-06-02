Boost ta semaine : spécial ados Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

LUNDI 29/06 : Graff

MARDI 30/06 : Modelage

MERCREDI 01/07 : Hip hop

JEUDI 02/07 : Hip hop

VENDREDI 03/07 : Initiation à la création de prod

1 heure, 1 atelier, 100% découverte pour ados curieux. 13/18 ans – 18h/19h.

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 19h00

gratuit

Réservation par téléphone : 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org, ou à l’accueil du centre.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T18:00:00+02:00_2026-06-29T19:00:00+02:00;2026-06-30T18:00:00+02:00_2026-06-30T19:00:00+02:00;2026-07-01T18:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T18:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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