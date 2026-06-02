Boost ta semaine : spécial ados Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Boost ta semaine : spécial ados Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS lundi 29 juin 2026.
LUNDI 29/06 : Graff
MARDI 30/06 : Modelage
MERCREDI 01/07 : Hip hop
JEUDI 02/07 : Hip hop
VENDREDI 03/07 : Initiation à la création de prod
1 heure, 1 atelier, 100% découverte pour ados curieux. 13/18 ans – 18h/19h.
Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 18h00 à 19h00
gratuit
Réservation par téléphone : 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org, ou à l’accueil du centre.
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T18:00:00+02:00_2026-06-29T19:00:00+02:00;2026-06-30T18:00:00+02:00_2026-06-30T19:00:00+02:00;2026-07-01T18:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T18:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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