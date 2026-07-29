This resting, patience, spectacle de Ewa Dziarnowska au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Premières dates françaises

Un tapis bleu fait espace commun entre public et interprètes, où deux danseuses s’engagent dans une partition hypnotique, portant le désir, le manque, l’espoir et la perte. Basée à Berlin, la chorégraphe polonaise Ewa Dziarnowska défend une danse au contact, vivante, qui privilégie la relation à la distance.

Ewa Dziarnowska et Leah Marojević, toutes deux vêtues de bleu, déploient dans l’espace un mouvement ondulant. En solo ou à l’unisson, elles avancent dans un silencieux contact. La proximité des corps vient briser la passivité du public : le regard se fait mouvement, et le mouvement une manière d’être vu — une réciprocité qui bouscule la performance classique.

Chorégraphe et interprète, Ewa Dziarnowska s’intéresse à l’improvisation comme méthode et philosophie. En prêtant attention aux sensations, au rythme et aux relations, elle explore comment le mouvement peut générer des connaissances et résister aux pressions de la cohérence et de la productivité. Porté par le présent et une puissance émotionnelle croissante, This resting, patience envisage la sensualité et la danse comme des pratiques ouvertes à tou·tes : des technologies sensibles capables de défaire le monde et de projeter un présent continu vers un avenir durable — intensément tendre, vibrant et attentif.

Avec le Festival d’Automne à Paris

« This resting, patience » fait partie de ces spectacles rares qui donnent l’impression de voir de la danse pour la première fois. Springback Magazine,

Une performance hypnotique où deux corps vêtus de bleu dissolvent le temps et la distance jusqu’à faire du regard du public une part entière de la danse !

Le dimanche 25 octobre 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 24 octobre 2026

de 17h00 à 20h00

Le vendredi 23 octobre 2026

de 19h00 à 22h00

payant

De 11 à 22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T22:00:00+02:00;2026-10-24T17:00:00+02:00_2026-10-24T20:00:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T18:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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