Thomas Fersen – Comme on quitte un imperméable, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Thomas Fersen – Comme on quitte un imperméable Vendredi 29 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 25€ ; Cat. Or : 39€ ; Cat. 1 : 31€ / 28€ ; Cat. 2 : 28€ / 25€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:00:00+01:00

Auteur-compositeur et interprète, Thomas Fersen est une figure singulière de la chanson française avec son inimitable sens de l’évocation. « Comme on quitte un imperméable » nous emporte par la puissance poétique de son écriture. Entre théâtre musical, concert classique décalé et récital pop… Un hommage vibrant à la chanson et à l’imaginaire, pour célébrer les 30 ans de son album fondateur « Le Bal des oiseaux ».

Émaillé de chansons inédites ou de son répertoire, et joué par Thomas Fersen accompagné de trois musiciens, « Comme on quitte un imperméable » raconte en octosyllabes comment, après des débuts décourageants dans la musique et la perte de son mi-temps de câbleur, le héros est expédié au Mexique par son père. Tendre et drôle, Thomas Fersen prête des souvenirs de jeunesse à son apprenti globe-trotter. Avec fantaisie, il évoque l’exotisme et la luxuriance, la dévotion et la religiosité des contrées arpentées, nous offrant une vision allégorique de ses aventures. Une épopée musicale et poétique… Un concert comme un voyage initiatique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/84/le_pin_galant/thomas_fersen_en_concert »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Thomas Fersen est une figure singulière de la chanson française avec son inimitable sens de l’évocation. « Comme on quitte un imperméable » nous emporte par la puissance poétique de son écriture. Thomas Fersen Concert

Vincent Delerm