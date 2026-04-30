Thomas Fersen Concert Musiques Actuelles Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Thomas Fersen Concert Musiques Actuelles

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 41 – 41 – 41 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 17:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Émaillé de chansons inédites et de titres emblématiques de son répertoire, Thomas Fersen présente Comme on quitte un imperméable , son nouveau spectacle adapté de son dernier roman qui paraîtra au Seuil en mai 2026.

Joué par Thomas Fersen accompagné de trois musiciens, ce spectacle raconte en octosyllabes comment, après des débuts décourageants dans la musique et la perte de son mi-temps de câbleur, le héros est expédié au Mexique par son père. Tendre et drôle, Thomas Fersen prête des souvenirs de jeunesse à son apprenti globe-trotter. Avec fantaisie, il évoque l’exotisme et la luxuriance, la dévotion et la religiosité des contrées arpentées, nous offrant une vision allégorique de ses aventures. Voyage initiatique, épopée aussi piquante que rocambolesque, les dangers auxquels s’expose le héros sont autant de rituels de passage à l’âge adulte.

Entre théâtre, récit et concert, retrouvez le style inimitable de Thomas Fersen. Véritable poète de la chanson française à l’esprit malicieux, il vous invite à un voyage initiatique aussi drôle que poétique.

Mise en scène Samuel Achache

Coproduction Zouave/ La Scala

Distribution

Thomas Fersen chant, ukulele

Cécile Bourcier violon

Miguel Filipe vibraphone, percussions

Christophe Cravero piano .

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Thomas Fersen Concert Musiques Actuelles

L’événement Thomas Fersen Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)