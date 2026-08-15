THOMAS FERSEN SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

THOMAS FERSEN

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 30.8 – 30.8 – EUR

30.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 20:30:00

fin : 2027-04-30 22:00:00

Date(s) :

2027-04-28

Joué par Thomas Fersen accompagné de trois musiciens, Comme on quitte un imperméable raconte en octosyllabes comment, après des débuts décourageants dans la musique et la perte de son mi-temps de câbleur, un jeune apprenti-musicien est expédié au Mexique par son père pour lui apprendre à vivre.

Tendre et drôle, Thomas Fersen nous embarque dans un voyage piquant et rocambolesque, adaptation de son livre. La mise en scène de Samuel Achache métamorphose ce texte initiatique en objet de théâtre musical ludique. Les chansons inédites ou puisées dans le répertoire de l’artiste font le reste. On retrouve ainsi ce qui fait de Fersen une figure à part de la chanson française et nous le rend si cher l’humour, l’octosyllabe, la mélancolie et le ukulélé. 30.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Performed by Thomas Fersen, accompanied by three musicians, %AB *Comme on quitte un imperm%E9able* %BB tells the story in octosyllabic verse of how, after a discouraging start in music and the loss of his part-time job as a cable installer, a young aspiring musician is sentto Mexico by his father to teach him how to make a living.

L’événement THOMAS FERSEN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE