Thomas GT Artichaut | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 21:50:00

2026-03-13

Venez voir Artichaut, le spectacle d’humour de Thomas GT, le vendredi 13 mars à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

Come and see Artichaut, Thomas GT’s comedy show, on Friday March 13 at the Comédie des Volcans.

