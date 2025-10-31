Thomas Marty Nouveau Spectacle Zenith de Limoges Limoges

Thomas Marty Nouveau Spectacle

Thomas Marty Nouveau Spectacle Zenith de Limoges Limoges dimanche 24 janvier 2027.

Thomas Marty Nouveau Spectacle

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24
fin : 2027-01-24

Date(s) :
2027-01-24

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.   .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55 

English : Thomas Marty Nouveau Spectacle

German : Thomas Marty Nouveau Spectacle

Italiano :

Espanol : Thomas Marty Nouveau Spectacle

L’événement Thomas Marty Nouveau Spectacle Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole