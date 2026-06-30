Informations pratiques

Tours

Thomas Piet Koala

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16 23:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Koala est le premier spectacle solo de Thomas Piet, auteur d’une dizaine de livres, musicien et créateur de contenus engagés, suivi par plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux.

Sur scène, Thomas raconte son histoire, de sa naissance jusqu’à aujourd’hui, pour comprendre comment on devient un “vrai bonhomme putain”.

Avec une guitare, beaucoup d’humour et une sincérité désarmante, il interroge la masculinité toxique, la peur des émotions, le deuil, le corps, le désir et la liberté d’être soi.

Un spectacle qui fait rire, qui touche, et qui laisse une trace. 22 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Koala is the first solo show by Thomas Piet, an author of about ten books, a musician, and a creator of socially conscious content, with over 400,000 followers on social media.

L’événement Thomas Piet Koala Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37