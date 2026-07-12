Thomas Piet Troyes
samedi 12 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Thomas Piet
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Koala est un seul-en-scène drôle, musical et intime où Thomas démonte tout ce qu’on a mis dans sa tête pour faire de lui un « vrai bonhomme putain ! »
De la naissance à l’âge adulte, il démonte avec humour les injonctions à la virilité taire ses émotions, haïr son corps, performer le sexe et se taire. Entre satire féroce et moments bouleversants, Koala parle de masculinité, de consentement, de vulnérabilité et de réconciliation avec soi.
Un spectacle généreux et libérateur, où rire et pleurer deviennent une façon d’apprendre à être vivant. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Thomas Piet Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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