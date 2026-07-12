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AGENDA · Troyes

Thomas Piet Troyes

samedi 12 septembre 2026 · Troyes

Thomas Piet Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Troyes

Thomas Piet

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Koala est un seul-en-scène drôle, musical et intime où Thomas démonte tout ce qu’on a mis dans sa tête pour faire de lui un « vrai bonhomme putain ! »
De la naissance à l’âge adulte, il démonte avec humour les injonctions à la virilité taire ses émotions, haïr son corps, performer le sexe et se taire. Entre satire féroce et moments bouleversants, Koala parle de masculinité, de consentement, de vulnérabilité et de réconciliation avec soi.

Un spectacle généreux et libérateur, où rire et pleurer deviennent une façon d’apprendre à être vivant.   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Thomas Piet Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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