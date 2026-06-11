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Thomas Salvatore Big Band JASS CLUB PARIS Paris

Thomas Salvatore Big Band JASS CLUB PARIS Paris

Thomas Salvatore Big Band JASS CLUB PARIS Paris jeudi 18 juin 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : <p>De 10 à 19 euros.</p>

Aux claviers, Thomas Salvatore mêle pianos et orgues organiques, synthés vintage et textures modernes, porté par une voix pop-soul expressive. Influencé par des artistes comme Louis Cole, Gorillaz, Robert Glasper ou Cory Henry, Thomas façonne une signature sonore personnelle, à la croisée de la pop alternative et du groove contemporain.

Thomas Salvatore / claviers, voix

Victor Gonon / guitare

Antoine Artaud / basse

Faniry Andrianarisoa / batterie

Guests

Lucille Moussalli / trompette

Sébastian Muñoz / saxophone

Camilo Archain / saxophone

Jessica Simon / trombone

Garence Baltadive / trombone

Thomas Salvatore est l’une des figures montantes de la scène musicale actuelle. Claviériste, chanteur et compositeur, il développe un univers pop aux influences soul, jazz et rock
Le mercredi 17 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-18T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T21:30:00+02:00_2026-06-17T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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