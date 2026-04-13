Thomas Salvatore, JASS CLUB, Paris

Thomas Salvatore Mercredi 17 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T19:30:00+02:00 – 2026-06-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T21:30:00+02:00 – 2026-06-17T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Thomas Salvatore est l’une des figures montantes de la scène musicale actuelle. Claviériste, chanteur et compositeur originaire de Quimper, il développe un univers pop aux influences soul, jazz, funk et rock, teinté d’une esthétique rétro-futuriste inspirée des années 2000. Aux claviers, il mêle pianos et orgues organiques, synthés vintage et textures modernes, porté par une voix pop-soul expressive. Influencé par des artistes comme Louis Cole, Gorillaz, Robert Glasper ou Cory Henry, Thomas façonne une signature sonore personnelle, à la croisée de la pop alternative et du groove contemporain. **Thomas Salvatore** / claviers, voix **Victor Gonon** / guitare **Antoine Artaud** / basse **Faniry Andrianarisoa** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/446-Thomas-Salvatore?session=446 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/447-Thomas-Salvatore?session=447 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Thomas Salvatore est l’une des figures montantes de la scène musicale actuelle. Claviériste, chanteur et compositeur originaire de Quimper, il développe un univers pop aux influences … Jazz alternatif Pop