Tours

THOMAS VDB

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22 23:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Thomas VDB

A l’heure où nous recevons la confirmation de ces deux dates au Bateau ivre (on est à ce moment là le 16 février 2026), Thomas nous assure qu’il est en train d’écrire.

En l’état actuel des choses, il promet de jouer pendant au moins une heure.

Il sera sur une scène.

Les lumières seront allumées et vous pourrez rentrer dans la salle.

Ouais… tu peux le dire cher lecteur, on a booké cette date les yeux fermés… 26 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Thomas VDB

L’événement THOMAS VDB Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37