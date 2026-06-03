Construite comme un triptyque, Thrice réunit des pièces conçues à différents moments et réunies ici pour la première fois à l’invitation de Guro Nagelhus Schia, ancienne interprète de la compagnie Carte Blanche. Gusts, Médusés et Brise-lames explorent chacune un élément naturel, l’air, la matière et l’eau, à travers le mouvement des danseurs. Sur scène, les interprètes transforment l’espace en déroulant des tapis qui deviennent peu à peu un décor, comme un passage vers un autre monde.

Dans Gusts, les trois corps des danseurs semblent portés par le vent et le son de l’envoûtant saxophone du norvégien Bendik Giske. Les gestes sont rapides, circulaires, presque imprévisibles, comme des bourrasques (gust en anglais). Dans Médusés, inspiré du mythe de Méduse, et créé en 2013 au musée du Louvre, six danseurs jouent avec l’idée de la pétrification par le regard. Leurs corps alternent entre rigidité et fluidité, comme des sculptures vivantes cherchant à se libérer d’un puissant sortilège.

Enfin, Brise-lames nous immerge dans un univers sub-aquatique, où les mouvements évoquent les vagues, rappelant la résilience et le besoin de solidarité humaines. Pour cette commande initialement passée avant le Covid à Damien Jalet pour neuf danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris, les costumes, les images vidéo et la scénographie sont signées du célèbre plasticien français JR et accompagnés d’une musique composée par le célèbre pianiste japonais Koki Nakano.

Le spectacle s’inscrit pleinement dans l’univers de Damien Jalet, chorégraphe reconnu pour ses collaborations avec le cinéma, la musique et les arts visuels, notamment avec Kohei Nawa dans Vessel ou Planet (wanderer), accueillis à Chaillot – Théâtre national de la danse. Chez Damien Jalet, longtemps associé à Chaillot, la danse devient un langage universel, capable de raconter notre relation au monde et aux autres.

Delphine Goater

Durée : 1h

Catégorie :

Danse

Musique

Rencontrez les artistes à l’issue de la représentation : le mercredi 27 janvier 2027

Chorégraphe des sensations extrêmes, Damien Jalet compose pour la jeune compagnie norvégienne Nagelhus Schia Productions un spectacle en trois temps où les corps dialoguent avec les forces de la nature. Entre vent, pierre et mer, les danseurs explorent des états physiques et émotionnels intenses et vous font vivre une expérience sensorielle.

Du vendredi 22 janvier 2027 au vendredi 29 janvier 2027 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

samedi

de 17h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

payant

De 19 à 46 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-22T20:30:00+01:00

fin : 2027-01-29T21:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-22T19:30:00+02:00_2027-01-22T20:30:00+02:00;2027-01-23T17:00:00+02:00_2027-01-23T18:00:00+02:00;2027-01-24T15:00:00+02:00_2027-01-24T16:00:00+02:00;2027-01-26T19:30:00+02:00_2027-01-26T20:30:00+02:00;2027-01-27T19:30:00+02:00_2027-01-27T20:30:00+02:00;2027-01-28T19:30:00+02:00_2027-01-28T20:30:00+02:00;2027-01-29T19:30:00+02:00_2027-01-29T20:30:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/thrice-damien-jalet +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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