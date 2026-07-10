Through the grapevine live Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement
mardi 9 février 2027 · Théâtre Joliette · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Through the grapevine live
Du mardi 9 au mercredi 10 février 2027 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 19:00:00
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2027-02-09
Un duo singulier mêlant danse, cirque et sport.
Créée en pleine crise du COVID (ce qui avait empêché d’explorer l’interaction avec la musique) Through the Grapevine live revient avec une nouvelle version qui compte désormais une bande sonore retravaillée qui sera interprétée en direct par le compositeur et musicien Andrea Belfi.
Continuant de mêler danse, cirque et sport, Alexander Vantournhout joue des différences physiques avec son partenaire, Axel Guérin. Ensemble, ils déroulent un mouvement ininterrompu composé d’entrelacements et de portés. Avec ce pas de deux singulier montrant des corps dénués de tout artifice, ils s’entraident, découvrent leurs forces et les faiblesses. Si les deux corps sont identiques, ils ont un peu vieilli et leurs mouvements ont évolué au fil des ans. Alexander Vantournhout (qui se qualifie de circographe ) emprunte une nouvelle voie celle de la musique en direct sur scène pour ajouter de la profondeur et une intensité supplémentaire à cette ingénieuse quête d’équilibre et d’harmonie qui ne manque pas d’humour ! .
Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A unique duo that blends dance, circus, and sports.
L’événement Through the grapevine live Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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