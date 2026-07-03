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Thx4Crying à La Boule Noire La Boule Noire Paris

mercredi 25 novembre 2026 · La Boule Noire · Paris

Thx4Crying à La Boule Noire La Boule Noire Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
La Boule Noire
Adresse
118 Boulevard de Rochechouart
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>20 euros.</p>

Thx4Crying, est un.e artiste aux chansons salvatrices, aux textes sombres et cathartiques, portés par une légèreté apaisante. Iel jouera à Paris, le 25 novembre 2026, à La Boule Noire.

Lors de ses concerts, Thx4Crying présente une esthétique mêlant emo, hyperpop et énergie club, explorant les marges, la mémoire et les émotions brutes.

Sur scène, Thx4Crying crée des espaces de libération, nous invitant à danser, pleurer et nous réinventer.

Sur scène, Thx4Crying crée des espaces de libération, nous invitant à danser, pleurer et nous réinventer.
Le mercredi 25 novembre 2026
de 19h30 à 22h30
payant

20 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-25T20:30:00+01:00
fin : 2026-11-25T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-25T19:30:00+02:00_2026-11-25T22:30:00+02:00

La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart  75018 Paris
Métro -> 2 : Pigalle (Paris) (189m)
Bus -> 4054 : Rochechouart – Martyrs (Paris) (52m)
Vélib -> Rochechouart – Martyrs (24.12m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/fr/events/thx-4-crying-la-boule-noire


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