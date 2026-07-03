Thx4Crying à La Boule Noire La Boule Noire Paris
mercredi 25 novembre 2026 · La Boule Noire · Paris
Informations pratiques
Thx4Crying, est un.e artiste aux chansons salvatrices, aux textes sombres et cathartiques, portés par une légèreté apaisante. Iel jouera à Paris, le 25 novembre 2026, à La Boule Noire.
Lors de ses concerts, Thx4Crying présente une esthétique mêlant emo, hyperpop et énergie club, explorant les marges, la mémoire et les émotions brutes.
Sur scène, Thx4Crying crée des espaces de libération, nous invitant à danser, pleurer et nous réinventer.
Sur scène, Thx4Crying crée des espaces de libération, nous invitant à danser, pleurer et nous réinventer.
Le mercredi 25 novembre 2026
de 19h30 à 22h30
payant
20 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-25T20:30:00+01:00
fin : 2026-11-25T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-25T19:30:00+02:00_2026-11-25T22:30:00+02:00
La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris
Métro -> 2 : Pigalle (Paris) (189m)
Bus -> 4054 : Rochechouart – Martyrs (Paris) (52m)
Vélib -> Rochechouart – Martyrs (24.12m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/fr/events/thx-4-crying-la-boule-noire
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