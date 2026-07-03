Thx4Crying à La Boule Noire La Boule Noire Paris

Informations pratiques

Thx4Crying, est un.e artiste aux chansons salvatrices, aux textes sombres et cathartiques, portés par une légèreté apaisante. Iel jouera à Paris, le 25 novembre 2026, à La Boule Noire.

Lors de ses concerts, Thx4Crying présente une esthétique mêlant emo, hyperpop et énergie club, explorant les marges, la mémoire et les émotions brutes.

Sur scène, Thx4Crying crée des espaces de libération, nous invitant à danser, pleurer et nous réinventer.

Sur scène, Thx4Crying crée des espaces de libération, nous invitant à danser, pleurer et nous réinventer.

Le mercredi 25 novembre 2026

de 19h30 à 22h30

payant

20 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-25T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-25T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-25T19:30:00+02:00_2026-11-25T22:30:00+02:00

La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

Métro -> 2 : Pigalle (Paris) (189m)

Bus -> 4054 : Rochechouart – Martyrs (Paris) (52m)

Vélib -> Rochechouart – Martyrs (24.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/fr/events/thx-4-crying-la-boule-noire



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