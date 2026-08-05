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AGENDA · Dijon

Thylacine La Vapeur Dijon

jeudi 18 février 2027 · La Vapeur · Dijon

Informations pratiques

Début
jeudi 18 février 2027
Fin
jeudi 18 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Vapeur
Adresse
42 Avenue de Stalingrad
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
5.5 5.5 36 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Thylacine

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18

Date(s) :
2027-02-18

Thylacine / FR
Après un concert sold out en février 2026, Thylacine est de retour à La Vapeur. Au volant de son van aménagé en studio, l’artiste a silloné les routes du monde pour enregistrer et concevoir Roads vol. 3, paru en 2025. Un opus qui prolonge sa quête artistique et sa réflexion profonde sur son art et sur les équilibres du monde qui l’entoure.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Thylacine

L’événement Thylacine Dijon a été mis à jour le 2026-08-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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