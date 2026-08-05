Thylacine La Vapeur Dijon
jeudi 18 février 2027 · La Vapeur · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Thylacine
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 20:00:00
fin : 2027-02-18
Date(s) :
2027-02-18
Thylacine / FR
Après un concert sold out en février 2026, Thylacine est de retour à La Vapeur. Au volant de son van aménagé en studio, l’artiste a silloné les routes du monde pour enregistrer et concevoir Roads vol. 3, paru en 2025. Un opus qui prolonge sa quête artistique et sa réflexion profonde sur son art et sur les équilibres du monde qui l’entoure. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Thylacine
L’événement Thylacine Dijon a été mis à jour le 2026-08-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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