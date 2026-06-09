Thylacine Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Thylacine Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement jeudi 4 mars 2027.
Marseille 2e Arrondissement
Thylacine
Jeudi 4 mars 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 38 – 38 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:00:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04
Une nouvelle odyssée musicale qui fait de Thylacine un artiste fondamentalement unique en son genre.
Thylacine a décidé de poursuivre sa quête créative. L’artiste qu’on a suivi à bord du Transsibérien a décidé pour son nouvel album Roads vol. 3 de s’éloigner à nouveau des automatismes créatifs de son studio parisien.
Toujours embarqué dans sa désormais fameuse caravane flamboyante, une Airstream de 1972 équipée pour enregistrer, travailler et interpréter ses voyages pas comme les autres, William Rezé-Thylacine s’est donné le temps dont il avait besoin. Cet album s’annonce à l’image d’un étonnant périple.
Un véritable vertige créatif, résultat de profondes interrogations sur son art et sa pratique face aux équilibres du monde qui l’entoure. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new musical odyssey that makes Thylacine a fundamentally unique artist.
L’événement Thylacine Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Massilia’rt Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 12 juin 2026
- Toc Toc Exposition collective des artistes stagiaires du CFPI Campus art Méditerranée Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement 12 juin 2026
- Les Petits Violons des Calanques Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement 13 juin 2026
- Ce que le ciel ne sait pas Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 17 juin 2026
- Pianissimots Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement 19 juin 2026