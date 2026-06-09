Thylacine Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Thylacine

Jeudi 4 mars 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:00:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

Une nouvelle odyssée musicale qui fait de Thylacine un artiste fondamentalement unique en son genre.

Thylacine a décidé de poursuivre sa quête créative. L’artiste qu’on a suivi à bord du Transsibérien a décidé pour son nouvel album Roads vol. 3 de s’éloigner à nouveau des automatismes créatifs de son studio parisien.



Toujours embarqué dans sa désormais fameuse caravane flamboyante, une Airstream de 1972 équipée pour enregistrer, travailler et interpréter ses voyages pas comme les autres, William Rezé-Thylacine s’est donné le temps dont il avait besoin. Cet album s’annonce à l’image d’un étonnant périple.



Un véritable vertige créatif, résultat de profondes interrogations sur son art et sa pratique face aux équilibres du monde qui l’entoure. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A new musical odyssey that makes Thylacine a fundamentally unique artist.

L’événement Thylacine Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille