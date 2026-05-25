Ti Bar Jazz #2 à la Folie-Méricourt Onzième Lieu Paris
Ti Bar Jazz #2 à la Folie-Méricourt Onzième Lieu Paris jeudi 18 juin 2026.
Jeudi 18 juin, le Ti BAR JAZZ revient pour sa deuxième édition !
· l’idée ? sortir le jazz du caveau, littéralement et métaphoriquement
· comment ? en invitant des talents fous du jazz d’aujourd’hui, à venir nous écarquiller les yeux et les oreilles
· où ? dans un petit bijou du 11ème arrondissement (tout sauf un caveau, promis)
· mais c’est un concert ou un bar ? les deux, pourquoi choisir…
du coup, y’a quoi au menu ?
la crème des musiciens, de France et d’ailleurs
du vin tranquille, plutôt de France
des bières sympa, de Paris
des softs, quand même
de quoi grignoter
☀️ de bonnes ondes
… & more
***
Venez quand vous voulez à partir de 19h30 ! (mais c’est mieux avant la fin )
Réservations en ligne uniquement, pas de billetterie sur place
Nombre de places assises limitées, premier arrivé premier servi
Paiement sur place par carte uniquement, pas d’espèces sauf pour les tips !
Lieu accessible aux PMR
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Un apéro en musique ça vous dit? Jazz grandeur nature, vin bio, bières arty, grignote & bonne humeur garantie !
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h30 à 23h00
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:30:00+02:00_2026-06-18T23:00:00+02:00
Onzième Lieu 91bis rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
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