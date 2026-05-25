Ti Bar Jazz #2 à la Folie-Méricourt Onzième Lieu Paris

Jeudi 18 juin, le Ti BAR JAZZ revient pour sa deuxième édition !

· l’idée ? sortir le jazz du caveau, littéralement et métaphoriquement

· comment ? en invitant des talents fous du jazz d’aujourd’hui, à venir nous écarquiller les yeux et les oreilles

· où ? dans un petit bijou du 11ème arrondissement (tout sauf un caveau, promis)

· mais c’est un concert ou un bar ? les deux, pourquoi choisir…

du coup, y’a quoi au menu ?

la crème des musiciens, de France et d’ailleurs

du vin tranquille, plutôt de France

des bières sympa, de Paris

des softs, quand même

de quoi grignoter

☀️ de bonnes ondes

… & more

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Venez quand vous voulez à partir de 19h30 ! (mais c’est mieux avant la fin )

Réservations en ligne uniquement, pas de billetterie sur place

Nombre de places assises limitées, premier arrivé premier servi

Paiement sur place par carte uniquement, pas d’espèces sauf pour les tips !

Lieu accessible aux PMR

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Un apéro en musique ça vous dit? Jazz grandeur nature, vin bio, bières arty, grignote & bonne humeur garantie !

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h30 à 23h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:30:00+02:00_2026-06-18T23:00:00+02:00

Onzième Lieu 91bis rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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