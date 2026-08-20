Ti pa ti pa do lo – Installation sonore, Ruelle Célis Mavoulouque, Saint-Benoît

Informations pratiques

Ti pa ti pa do lo – Installation sonore 19 et 20 septembre Ruelle Célis Mavoulouque La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Installé dans un espace d’écoute spécialement conçu pour l’occasion, ce parcours invite le public à vivre une expérience sensorielle où récit, musique et paysages sonores se mêlent dans une composition originale. À travers le voyage initiatique de Moon et sa rencontre avec la mystérieuse Kailouma, l’œuvre révèle les imaginaires des rivières réunionnaises, entre traditions orales, chants en créole, maloya et création électroacoustique. Une invitation à écouter autrement l’eau, à ressentir sa présence et à renouer avec un patrimoine aussi invisible qu’essentiel.

Présentée pour la première fois lors de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, cette installation sonore propose une expérience artistique inédite qui révèle l’eau comme un patrimoine vivant, une mémoire sensible et un territoire d’imaginaires à préserver.

Une création produite par La Cabane Sonique suite à une résidence au Chateau Ephémère à Paris

Ruelle Célis Mavoulouque 97470 SAINT-BENOIT Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion La ruelle Célis Mavoulouque est l’un des passages historiques de Saint-Benoît. Reliant aujourd’hui la place du Front de mer à la place de la Mairie, elle emprunte le tracé de l’ancienne ravine Banane, canalisée au XIXᵉ siècle. Un plan du Crédit foncier colonial de 1877 en témoigne, révélant qu’avant d’être une ruelle, ce lieu était une véritable voie d’eau participant à l’organisation de la ville. Cette géographie oubliée rappelle le rôle essentiel des rivières dans le développement urbain, économique et social de Saint-Benoît. Devenue aujourd’hui un espace de promenade et de création artistique, la ruelle Célis-Mavoulouque fait dialoguer mémoire, patrimoine et art contemporain, tout en révélant l’histoire cachée de l’eau au cœur de la ville. Parking du coté du front de mer, entrée par l’esplanade du front de mer ou la Caisse d’Epargne.

Ti pa ti pa do lo est une création sonore immersive inédite imaginée par Kaloune, Kobé Lulu et Juliette Sedes, produite par La Cabane Sonique.

©Mélanie Chevallier