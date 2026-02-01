« Tic tac poétique » / Chanson et poésie, Musée du temps, Besançon

Informations pratiques

« Tic tac poétique » / Chanson et poésie 19 et 20 septembre Musée du temps Doubs

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Autour de l’Horloge astronomique imaginée et construite par Amédée Bernardi, des auteurs et autrices se sont laissés inspirer par les rouages, les cycles et les mystères de cette œuvre pour écrire des chansons inédites. De ces engrenages, de ces astres miniatures, de ce cœur mécanique, ils ont tiré des mots, des rythmes, des refrains. Entre poésie et musique, cette création collective invite à redécouvrir la magie de cet objet unique, à travers des textes qui font résonner le passé au présent.

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878150 https://www.mdt.besancon.fr Au cœur de Besançon, représenté sur les deux grandes vues cavalières de la Cité, le Palais Granvelle abrite le musée du Temps. Construit entre 1533 et 1542, l’édifice est connu comme l’un des plus beaux de la Renaissance française. Il s’agit à l’origine d’un bâtiment privé, d’une demeure d’apparat construite pour Nicolas Perrenot de Granvelle, garde des Sceaux de Charles Quint. Tour à tour demeure privée, résidence du gouverneur de la Ville, ou même utilisé comme immeuble locatif, le Palais Granvelle est un des premiers édifices français à être classé monument historique, dès 1842. Lignes de bus, parking à proximité.

Autour de l’Horloge astronomique imaginée et construite par Amédée Bernardi, des auteurs et autrices se sont laissés inspirer par les rouages, les cycles et les mystères de cette œuvre pour écrire De…

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