TIERRA VIVA – CIE FLAMENCO ALBOREA, Le SAX, Achères

Informations pratiques

TIERRA VIVA – CIE FLAMENCO ALBOREA Samedi 27 février 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T20:30:00+01:00 – 2027-02-27T23:30:00+01:00

Fin : 2027-02-27T20:30:00+01:00 – 2027-02-27T23:30:00+01:00

Avec Tierra Viva, la Cie Flamenco Alborea transforme la scène en véritable décharge d’émotions. Ici, le flamenco ne se regarde pas gentiment assis au fond de la salle : il se ressent dans les talons qui frappent, les voix qui déchirent le silence et l’énergie brûlante des musicien·nes. Entre tension, puissance et instants suspendus, les six artistes embarquent le public dans un spectacle intense et viscéral, où chaque rythme semble résonner longtemps après le dernier accord.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/tierra-viva »}]

Tierre Viva – Cie Flamenco Alborea Musique & danse

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