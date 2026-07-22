Tif tour 2026 Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Tif tour 2026

Jeudi 8 octobre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Depuis ses débuts, l’artiste algérois a construit son univers, entre rap, sonorités de chez nous, et mélodies qui touchent directement dans le cœur.

Tif c’est avant tout une musique qui se vit. Des lives sessions avec ses musiciens aux concerts enflammés avec le public, c’est véritablement sur scène qu’il se révèle.







Un univers porté par un public toujours plus nombreux, qui a grandi au fil des projets, des live sessions, des tournées et des concerts à guichets fermés.

Après Houma Sweet Houma puis *1.6*, qui ont marqué une étape importante de son parcours, TIF revient en 2026 avec Savashuia , son projet tant attendu depuis trois ans.





Pour l’occasion, il part à la rencontre de son public à travers une tournée en France, en Belgique et en Suisse.





Accompagné de ses musiciens, il présentera sur scène ce nouveau chapitre, dans un format live devenu sa signature sincère et proche des gens.





Ceux déjà venus à nos concerts le savent, plus qu’un public, c’est un mouvement qui s’opère, une foule qui communie, un chant qui résonne comme d’une seule voix.





On a hâte de voir les sons prendre une tout autre dimension avec vous. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Since his early days, the Algiers-based artist has built his own unique world, blending rap, traditional local sounds, and melodies that touch the heart directly.

L’événement Tif tour 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille