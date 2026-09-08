Tiger Rodeo, la Fileuse, Loos

Informations pratiques

Tiger Rodeo Mardi 27 octobre, 19h00 la Fileuse Nord

de 3€ à 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T19:00:00+01:00 – 2026-10-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T19:00:00+01:00 – 2026-10-27T20:00:00+01:00

Tiger Rodeo

Matt Van T.

Matt Van T., installé dans un saloon pour donner un concert, attend ses musiciens et un public qui ne viendront jamais… Dans ce conte musical, notre héros se retrouve seul du jour au lendemain. Pour conjurer le sort, il s’invente alors une histoire pleine d’aventures, dans laquelle il fait la rencontre d’un renard ménestrel, d’un hibou mystérieux, d’un ours luthier et d’autres animaux loufoques qui lui redonneront goût à la musique et à la vie ! La casquette vissée sur la tête, l’harmonica à la bouche, la guitare folk à la main et les pieds en rythme sur la grosse caisse, il convoque les vieux chants des Appalaches, le mystère des blues de Louisiane et la nostalgie des ballades du Texas. Ses compositions abordent avec subtilité les questions liées à la solitude et à l’alter ego, mais aussi à la force de l’imaginaire et à la créativité comme échappatoires. Avec son répertoire de musique country, ce multi-instrumentiste talentueux nous entraîne dans une Amérique imaginaire et fantasmée… Let’s go, folks !

la Fileuse 81 Rue du Maréchal Foch, 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/tiger-rodeo/ »}]

Spectacle jeune public spectacle métropole

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