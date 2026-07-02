Tigran Hamasyan, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Tigran Hamasyan Samedi 21 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T21:20:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T21:20:00+01:00

Jazz | Piano

Fusionnant improvisation jazz, rock progressif et influences de la musique folkorique arménienne (son pays d’origine), Tigran Hamasyan est considéré comme l’un des pianistes et compositeurs les plus remarquables et singuliers de sa génération.

Arrivé très jeune sur la scène musicale internationale, enregistrant son premier disque et remportant le concours de piano du Festival de jazz de Montreux avant même sa majorité, Tigran Hamasyan poursuit depuis une carrière d’une grande richesse. Il collabore avec les labels Nonesuch (notamment pour l’album Mockroot, qui gagne en 2015 l’Echo Jazz Award for International Piano Instrumentalist of the Year) et Naïve. Encensé par la critique, ses récents albums The Bird of a Thousand Voices et Manifeste explorent l’énergie rythmique et l’élan vers la transcendance avec un langage sans frontières, entre jazz, musique minimaliste, électro et folklore. On y entend un certain nombre de ses partenaires de longue date, comme Marc Karapetian à la basse ou Arman Mnatsakanyan à la batterie.



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699390-tigran-hamasyan »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-tigran-hamasyan-85011 »}]

Manifeste | L’esprit du piano Jazz pop