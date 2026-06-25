Tigran Hamasyan Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Tigran Hamasyan Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement lundi 23 novembre 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Tigran Hamasyan
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 20:00:00
fin : 2026-11-23 22:00:00
Date(s) :
2026-11-23
Considéré comme l’un des pianistes les plus singuliers de sa génération, Tigran Hamasyan poursuit avec Manifeste son exploration entre jazz, rock progressif et musiques folkloriques arméniennes.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
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English : Tigran Hamasyan
Considered one of the most distinctive pianists of his generation, Tigran Hamasyan continues his exploration of jazz, progressive rock, and Armenian folk music with *Manifeste*.
L’événement Tigran Hamasyan Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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