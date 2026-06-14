TIMIT : Paranoid London, Decius, DJ City, Mlle Caro Mia Mao Paris

DECIUS

Luke et Liam May (Trashmouth Records), Quinn Whalley et le chanteur punk Lias Saoudi (Fat White Family) forment une machine de guerre acid house. Entre grooves EBM, boucles Hi-NRG et imagerie homoérotique assumée, leur musique transpire les grandes heures du Turnmills londonien. Suante, sale, euphorique, comme si Patrick Cowley et Divine avaient enregistré des bangers dans une backroom à 5h du matin.

PARANOID LONDON

Gerardo Delgado et Quinn Whalley électrisent les dancefloors les plus pointus depuis dix ans avec leur relecture de l’acid house, dark, groovy, traversée d’intonations ecstatiques. Pour TIMIT, le duo présente un set hybride augmenté de machines, une montée en tension pensée pour le corps et la transe, sans jamais céder au clinquant.

DJ CITY (Bad Dad/Berlin)

Le Suédois, révélé par « Teenage Sexdrive » et résident des mythiques Cocktail d’Amore à Berlin, navigue entre house, italo et synthwave avec une générosité underground rare. Ses sets groovy prolongent l’esprit de ses sorties sur Permanent Vacation et Uncanny Valley. La danse comme déclaration d’amour à l’émancipation et à la fusion des corps.

MLLE CARO

Du Pulp au Rex Club en passant par des années de programmation au Rosa Bonheur, Melle Caro est une figure des scènes queer bien avant qu’elles ne deviennent tendance. Co-autrice du tube « Far Away » sorti sur Buzzin’ Fly (Ben Watt), elle fait de ses sets vinyle un acte de résistance. Une house underground étincelante et sombre, traversée d’énergie rock et d’éclats indie.

Imaginée par Frédéric Djaaleb, DJ, acteur et figure de la nuit électronique, TIMIT est une célébration aussi festive que militante de l’esprit originel du dancefloor queer. Pour cette édition XXL Pride 2026, la soirée déborde sur quatre lieux emblématiques du renouveau nocturne parisien, le Mia Mao, le Glazart, le Kilomètre25 et le Jardin21.

Le samedi 27 juin 2026

de 00h00 à 07h00

payant

De 10 à 25 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T03:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T00:00:00+02:00_2026-06-27T07:00:00+02:00

Mia Mao 2, rue de la Clôture 75019 Paris



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