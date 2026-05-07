Tin Galway (Rock Celtique) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Tin Galway (Rock Celtique)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :

2026-08-29

TIN GALWAY est un groupe de musique celtique festif et énergique, mêlant répertoires traditionnels irlandais, bretons et écossais à des influences balkaniques. Leur musique invite à la danse et à l’échange avec le public, dans une ambiance conviviale et pleine de surprises. Le groupe est porté par le chanteur irlandais Gari Keon, accompagné d’Emmanuelle Vignon (violon), Jean-Noël Bailly (accordéon, flûtes, cornemuse) et Michel Seethaler (guitare). Ils proposent également des compositions originales et des arrangements dynamiques. .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : Tin Galway (Rock Celtique)

L’événement Tin Galway (Rock Celtique) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !