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TINA ARENA THEATRE SEBASTOPOL Lille

TINA ARENA THEATRE SEBASTOPOL Lille

TINA ARENA THEATRE SEBASTOPOL Lille samedi 17 octobre 2026.

Lieu : THEATRE SEBASTOPOL

Adresse : PLACE SEBASTOPOL

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-10-17

Fin : 2026-10-17

Heure de début : 20:00

TINA ARENA Début : 2026-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59

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