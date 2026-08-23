T’inquiètes Bébé, je gère ! l’Espace VO Montauban
vendredi 13 novembre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
T’inquiètes Bébé, je gère !
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 21:00:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13 2026-11-14
Il a sept jours pour faire ses preuves, sept jours pour lui prouver qu’il peut devenir fiable, stable, qu’il ferait un bon papa et un homme modèle.
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
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English : Don’t worry, baby, I’ve got this!
He has seven days to prove himself—seven days to show her that he can become reliable and stable, and that he would make a good dad and a model man.
L’événement T’inquiètes Bébé, je gère ! Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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