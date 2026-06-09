Tir à l’Arc à Ancône rue du lac Ancône
Tir à l’Arc à Ancône rue du lac Ancône mercredi 1 juillet 2026.
Ancône
Tir à l’Arc à Ancône
rue du lac Ancône Ancône Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Animation autour du tir à l’arc à Ancône
.
rue du lac Ancône Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 05 24 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Archery activities in Ancona
L’événement Tir à l’Arc à Ancône Ancône a été mis à jour le 2026-06-09 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Ancône (Drôme)
- Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône Village d’Ancône Ancône 27 juin 2026
- Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône 3 juillet 2026
- Concert Music’O village Place des Platanes Ancône 12 juillet 2026
- Fête de la Lône à Ancône Place des platanes Ancône 13 juillet 2026
- Feu d’artifice Place des Platanes Ancône 14 juillet 2026