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Tir à l’arc, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Tir à l’arc, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Tir à l’arc, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Rue Aliénor d'Aquitaine -
Adresse
Le Lac de la forêt
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Châtellerault

Tir à l’arc, réservation en ligne

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-22 14:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29

Initiation au tir à l’arc.
Ouvert du mardi au dimanche
Groupe de 6 personnes maximum sur des créneaux de 30 minutes.
Inscriptions en ligne .
Conditions d’accès mesurer au moins 1m20.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur les sites.   .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tir à l’arc, réservation en ligne

L’événement Tir à l’arc, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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