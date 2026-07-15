Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Tir au canon

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Ne manquez pas un rendez-vous étonnant et détonnant le tir au canon !

Rendez-vous est donné à 19h sur les quais entre le deux ponts à Villefranche de Rouergue.

Venez célébrer le tir au canon.

GRATUIT et ouvert à tous. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

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English :

Don’t miss this %E9xciting and %E9xtraordinary event: cannon shooting!

L’événement Tir au canon Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)