Tir au canon Villefranche-de-Rouergue
samedi 15 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Tir au canon
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Ne manquez pas un rendez-vous étonnant et détonnant le tir au canon !
Rendez-vous est donné à 19h sur les quais entre le deux ponts à Villefranche de Rouergue.
Venez célébrer le tir au canon.
GRATUIT et ouvert à tous. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20
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English :
Don’t miss this %E9xciting and %E9xtraordinary event: cannon shooting!
L’événement Tir au canon Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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