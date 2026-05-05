Tirage au sort pour Gagner des nuits d’hôtel, Amiens – Mégacité d’Amiens, Amiens

Tirage au sort pour Gagner des nuits d’hôtel Mardi 5 mai, 09h00 Amiens – Mégacité d’Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS

Salon Comexposium Amiens – 5 mai

Article 1 – Organisation

La société Vikings Hôtellerie organise un jeu concours gratuit et sans obligation d’achat à

l’occasion du salon Comexposium Amiens, se tenant le 5 mai à Amiens.

Article 2 – Conditions de participation

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure visitant le salon.

Sont exclus les membres du personnel de l’organisateur ainsi que leurs familles.

La participation est limitée à une seule inscription par personne (même nom, même email).

Article 3 – Modalités de participation

La participation s’effectue sur le stand de l’organisateur via :- un coupon papier de participation, ou- une carte de visite

Toute participation incomplète, illisible ou frauduleuse sera considérée comme nulle.

Article 4 – Désignation des gagnants

Un tirage au sort sera effectué le 5 mai à 17h sur le stand, parmi l’ensemble des participations

valides.

Trois gagnants seront désignés.

Article 5 – Dotations

Les lots mis en jeu sont les suivants :- 1 nuit pour 2 personnes en chambre double avec petit-déjeuner à l’Hôtel Mercure Granville Le

Grand Large- 1 nuit pour 2 personnes en chambre double avec petit-déjeuner à l’Hôtel Mercure Dieppe La

Présidence- 1 nuit pour 2 personnes en chambre double avec petit-déjeuner à l’ibis Styles Le Mans Sud

Mulsanne

Les lots sont soumis aux conditions des établissements concernés et à disponibilité.

Les lots ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni convertibles en espèces.

Article 6 – Remise des lots

Les gagnants seront contactés via les coordonnées renseignées lors de la participation.

Les lots seront envoyés par email ou remis selon les modalités définies par l’organisateur.

Sans réponse du gagnant dans un délai de 7 jours, un nouveau tirage pourra être effectué.

Article 7 – Données personnelles (RGPD)

Les informations collectées sont traitées par Vikings Hôtellerie pour la gestion du jeu et, avec

consentement, à des fins commerciales.

Les données ne sont ni vendues ni transmises à des tiers.

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, rectification, opposition et suppression.

Une offre promotionnelle de -15 % pourra être envoyée en cas d’acceptation.

Article 8 – Responsabilité

L’organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de modification, report ou annulation du

salon.

Article 9 – Acceptation du règlement

La participation implique l’acceptation du présent règlement.

Le règlement est disponible sur demande et via l’URL communiquée

Amiens – Mégacité d’Amiens 101 Av. de l’Hippodrome, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme

Gagnez 1 nuit pour deux personnes petit déjeuner inclus dans l’un de nos 3 hôtels participants ! Urne sur le stand Vikings Hôtellerie jusqu’à 17h le 05/05/2026. Jouez jusqu’à 17h le 05/05/2026.

Vikings Hôtellerie