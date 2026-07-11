UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Tisséade Marché Aux Tissus Pavillon de Buxerolles Limoges

samedi 24 octobre 2026 · Pavillon de Buxerolles · Limoges

Tisséade Marché Aux Tissus Pavillon de Buxerolles Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Pavillon de Buxerolles
Adresse
20 Rue Arthur Groussier
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Tisséade Marché Aux Tissus

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Vous êtes conviés au marché aux tissus TISSÉADE. Au cours de cette journée, vus pourrez rencontrer des commerçants professionnels, découvrir un large choix de tissus de qualité, des stands de mercerie et autres accessoires DIY.   .

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 17 89 45  contact@tisseade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tisséade Marché Aux Tissus

L’événement Tisséade Marché Aux Tissus Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)