Tisséade Marché Aux Tissus Pavillon de Buxerolles Limoges

Informations pratiques

Limoges

Tisséade Marché Aux Tissus

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:30:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Vous êtes conviés au marché aux tissus TISSÉADE. Au cours de cette journée, vus pourrez rencontrer des commerçants professionnels, découvrir un large choix de tissus de qualité, des stands de mercerie et autres accessoires DIY. .

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 17 89 45 contact@tisseade.com

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English : Tisséade Marché Aux Tissus

L’événement Tisséade Marché Aux Tissus Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole