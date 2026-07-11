Tisséade Marché Aux Tissus Pavillon de Buxerolles Limoges
samedi 24 octobre 2026 · Pavillon de Buxerolles · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Tisséade Marché Aux Tissus
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Vous êtes conviés au marché aux tissus TISSÉADE. Au cours de cette journée, vus pourrez rencontrer des commerçants professionnels, découvrir un large choix de tissus de qualité, des stands de mercerie et autres accessoires DIY. .
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 17 89 45 contact@tisseade.com
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English : Tisséade Marché Aux Tissus
L’événement Tisséade Marché Aux Tissus Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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