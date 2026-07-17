Titre en cours, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Titre en cours Mercredi 16 juin 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-16T19:30:00+02:00 – 2027-06-16T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-16T19:30:00+02:00 – 2027-06-16T21:30:00+02:00

Au commencement, tout ressemble à un opéra traditionnel : une ouverture instrumentale, un drame à venir, une entrée solennelle du chanteur. Puis quelque chose déraille : aucune voix ne sort de sa bouche, aucune mélodie lyrique ne semble s’accorder aux notes du quatuor. Est-ce la mort du chanteur ? La mort de l’opéra ? Samuel Achache (déjà venu au tnba avec Sans tambour) imagine la fin d’un genre, et les moyens de le faire palpiter à nouveau dans un micro-opéra non-lyrique pour neuf acteur·rices (parmi lesquel·les Lionel Dray ou Hatice Özer, artistes associé·es). La voix parlée constitue le moteur principal de la composition musicale, qui vient diffracter le sens du récit et déployer le son de ce qui se dit. Avec cette manière de fondre écriture de plateau et partition, de glisser des instruments au texte, la troupe fidèle d’Achache continue de jongler entre les disciplines avec ce sens aigu de l’absurde et du décalé.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/titre-en-cours-16062027-1730 »}]

Un quatuor à cordes, neuf acteur·rices et quelques soufflants jouent à renverser l’opéra. Après Les Incrédules, Samuel Achache, invité des Pulsations, pousse un peu plus loin les curseurs de son t …