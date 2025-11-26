Tizac en fête Le Bas Ségala

Tizac en fête Le Bas Ségala samedi 18 juillet 2026.

Vabre Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

2026-07-18

Repas poule farcie et ambiance musicale.
Vabre Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 25 31 13 13 

English :

Stuffed hen dinner with live music.

German :

Mahlzeit mit gefülltem Huhn und musikalischer Umrahmung.

Italiano :

Pollo ripieno con musica dal vivo.

Espanol :

Comida de pollo relleno con música en directo.

L’événement Tizac en fête Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)