Tizac en fête Le Bas Ségala
Tizac en fête Le Bas Ségala samedi 18 juillet 2026.
Tizac en fête
Vabre Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Repas poule farcie et ambiance musicale.
.
Vabre Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 25 31 13 13
English :
Stuffed hen dinner with live music.
German :
Mahlzeit mit gefülltem Huhn und musikalischer Umrahmung.
Italiano :
Pollo ripieno con musica dal vivo.
Espanol :
Comida de pollo relleno con música en directo.
L’événement Tizac en fête Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)