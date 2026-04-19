Toast (théâtre) au Consulat Voltaire Le Consulat Voltaire Paris
Toast (théâtre) au Consulat Voltaire Le Consulat Voltaire Paris mercredi 22 avril 2026.
Le Collectif Boîte Noire présente Toast, une pièce de Victoria Neefs, qui se jouera le mercredi 22 et les jeudi 23 et 30 avril 2026 à 20h00 au Consulat Voltaire, Paris 11e, suivie de concerts et dj-sets.
Toast, c’est un huis clos qui suit quatre colocataires et leur voisin dans l’intimité de leur appartement un vendredi soir en apparence ordinaire. Iels ont entre 25 et 30 ans. Ami.e.s depuis des années ou en couple depuis dix ans, différentes affinités les unissent. Il ne manque que Carla, la cinquième colocataire, pour vraiment démarrer la soirée. Puis un texto et tout bascule.
Confronté·es à un événement qui les dépasse, chacun·e se réfugie dans son déni, essayant tant bien que mal de maintenir le cataclysme à distance. En cherchant à fuir la violence du dehors, iels finissent par la laisser s’infiltrer chez elleux. Ici, le conflit ne naît pas seulement de l’événement en soit, mais de leur incapacité collective à le regarder en face.
Après la pièce, la soirée continue.
On vous propose de ne pas se quitter et d’écrire ensemble un épilogue plus heureux. Restez pour une soirée appart’ chez nos ami.e.s avec au programme concerts et dj-sets. Parce que contrairement aux colocs; nous pouvons encore faire le choix de préserver ce qui nous lie.
La pièce : 20h00 – 21h00
Concert et DJ-set : 21h45 – 00h00
Mise en scène par Louisa Lacroix et Victoria Neefs, Toast suit, en temps réel, quatre colocataires un soir où tout bascule. Confrontés à un événement qui les dépasse, chacun va s’enfermer dans son déni. Mais peut-on réellement échapper à la catastrophe en la tenant à distance ?
Le jeudi 30 avril 2026
de 20h00 à 00h00
Du mercredi 22 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
mercredi, jeudi
de 20h00 à 00h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de -12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T20:00:00+02:00_2026-04-22T00:00:00+02:00;2026-04-23T20:00:00+02:00_2026-04-23T00:00:00+02:00;2026-04-30T20:00:00+02:00_2026-04-30T00:00:00+02:00
Le Consulat Voltaire 14 Avenue Parmentier 75011 Paris
https://www.leconsulat.org/events/theatre-toast/ +33766806365 boitenoirecollectif@gmail.com
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