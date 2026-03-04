Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale, Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire, Bressuire

Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale Mardi 19 mai, 14h00 Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T14:45:00+02:00

Tobie Lolness ne mesure pas plus d’un millimètre et demi. Son peuple habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d’une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Tobie a pu s’échapper…

Betty Heurtebise propose une adaptation sensible et originale dans laquelle un acteur-récitant donne voix à l’univers de Tobie, accompagné par un musicien-clarinettiste. Ce spectacle peut être présenté en pleine nature — au coeur d’une forêt ou dans un lieu arboré — mais aussi dans les établissements scolaires, médiathèques ou salles des fêtes. Une invitation à écouter autrement, à plonger dans l’imaginaire, et à renouer avec la nature à travers une aventure palpitante.

Chaque représentation sera accompagnée en amont d’une intervention de Geneviève et Alain Sauvé, ingénieurs eaux et forêts à la retraire et propriétaire d’un arboretum dans le bressuirais (les horaires de représentations indiqués sont ceux du début de l’intervention des Sauvé, compter environ une demi-heure).

Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire Place Jules Ferry, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549806155 http://www.scenesdeterritoire.agglo2b.fr Découvrez ce patrimoine architectural du XXIe siècle conçu par ARCHIDEV.

Cie La Petite Fabrique musique lecture

Didier Darrigrand