Toma Sidibé – Dakan Live Bateau El Alamein Paris
jeudi 8 octobre 2026 · Bateau El Alamein · Paris
Informations pratiques
Les textes du nouvel album DAKAN chantés en français, bambara ou nouchi mettent en lumière l’importance de retrouver nos humanités pour inventer un destin commun.
JEUDI 08 OCTOBRE
DAKAN live
Baigné par les rythmes afro-urbains aux sonorités actuelles, tel que l’afro-beats, L’amapiano ou le coupé-décalé, Toma Sidibé emporte ses auditeurs dans un voyage sonore, vibrant et coloré!
Les textes du nouvel album DAKAN chantés en français, bambara ou nouchi mettent en lumière l’importance de retrouver nos humanités pour inventer un destin commun.
En concert l’énergie de Toma et de ses musiciens font jaillir un formidable élan de partage, un maraboutage musical chaque fois bienveillant et festif !
Bateau El Alamein – Paris
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Ouverture du pont supérieur 18h00
Ouverture de la salle 20h00
( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts
Les concerts commencent à 20h30-20h45 )
️ Prévente : 15 euros (+ frais)
️ Sur place : 20 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée !
Baigné par les rythmes afro-urbains aux sonorités actuelles, tel que l’afro-beats, L’amapiano ou le coupé-décalé, Toma Sidibé emporte ses auditeurs dans un voyage sonore, vibrant et coloré !
Le jeudi 08 octobre 2026
de 20h00 à 23h00
payant
De 12 à 15 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-09T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T23:00:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/
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