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Toma Sidibé – Dakan Live Bateau El Alamein Paris

jeudi 8 octobre 2026 · Bateau El Alamein · Paris

Toma Sidibé – Dakan Live Bateau El Alamein Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Bateau El Alamein
Adresse
8, port de la Gare
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 12 à 15 euros.</p>

Les textes du nouvel album DAKAN chantés en français, bambara ou nouchi mettent en lumière l’importance de retrouver nos humanités pour inventer un destin commun.

JEUDI 08 OCTOBRE

DAKAN live

Baigné par les rythmes afro-urbains aux sonorités actuelles, tel que l’afro-beats, L’amapiano ou le coupé-décalé, Toma Sidibé emporte ses auditeurs dans un voyage sonore, vibrant et coloré!

Les textes du nouvel album DAKAN chantés en français, bambara ou nouchi mettent en lumière l’importance de retrouver nos humanités pour inventer un destin commun.

En concert l’énergie de Toma et de ses musiciens font jaillir un formidable élan de partage, un maraboutage musical chaque fois bienveillant et festif !

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 15 euros (+ frais)

️ Sur place : 20 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée !

Baigné par les rythmes afro-urbains aux sonorités actuelles, tel que l’afro-beats, L’amapiano ou le coupé-décalé, Toma Sidibé emporte ses auditeurs dans un voyage sonore, vibrant et coloré !
Le jeudi 08 octobre 2026
de 20h00 à 23h00
payant

De 12 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-09T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare  75013 Paris
https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/


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