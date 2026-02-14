Ton piano danse toujours (hommage à Michel Berger), Versailles Palais des Congrès, Versailles

Ton piano danse toujours (hommage à Michel Berger) Vendredi 29 janvier 2027, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 35€ | Plein : 29€ | Plein : 25€ | Adhérent : 29.75€ | Adhérent : 24.65€ | Adhérent : 21.25€

Début : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:30:00+01:00

Jean Marc Sauvagnargues nous fait découvrir ou redécouvrir l’œuvre de son idole absolue Michel Berger, monument de la chanson qui nous a quitté il y a déjà presque 30ans. Après avoir réalisé un album « Ton piano danse toujours », Jean-Marc propose un concert en tournée, en solo.

Il joue au piano et chante les chansons de BERGER et, à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou l’on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi où l’on fait connaissance avec l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française. Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical de Michel Berger.

Michel Berger fait partie de la bande originale de nos vies et bien évidemment de celle de Jean-Marc, il a mis tout son coeur au service de cet immense artiste.

Jean-Marc Sauvagnargues est le batteur et manageur des Fatals Picards. Plus de 2200 concerts, 10 Olympias, un Eurovision … et plus de 600.000 albums vendus en déjà 22 ans de carrière ! Tout en poursuivant l’aventure du groupe, Jean-Marc a réalisé ce projet personnel qu’il avait en tête depuis toujours.

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.versaillespalaisdescongres.com/agenda/44-Ton-piano-danse-toujours-hommage-a-Michel-Berger?session=44 »}]

