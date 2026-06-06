Tonus Banger – Multicampus Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 5€ ! ???????????? TONUS BANGER : LE GRAND FINAL RAP FR ???????????? C’est maintenant ou jamais. Le DERNIER Tonus Banger de l’année débarque pour retourner le Warehouse une ultime fois avant l’été ! ???? LE COMBO ULTIME : On fête la fin des cours ET le coup d’envoi de la Coupe du Monde ! ?????? C’est le moment de sortir ton plus beau maillot pour venir célébrer toute la nuit sur les plus gros classiques ! De RnBoi à Théodora, de PLK à Nono La Grinta, on va saigner tous les BANGER qui ont saigné notre année. ?Tu vas avoir la FOMO le vendredi…. C’est ta dernière chance de flex avec toute ta clique avant le départ en vacances ?? La célébration du Rap français, c’est exclusivement au Campus du Warehouse?????????????Mathéo Desmarres & Willbear vont cook un set légendaire pour cette clôture ?? Scénographie inédite, Déco XXL, confettis, show lumière, lustre immense, co2… Etudiant

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Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-banger-multicampus-4



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