Tonus Mousse XXL – Date UNIQUE – Multicampus Warehouse Nantes
Tonus Mousse XXL – Date UNIQUE – Multicampus Warehouse Nantes jeudi 18 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 23:30 – 23:59
Gratuit : non À partir de 5€ ! Prévente limitée disponible sur le site et l’application Warehouse Etudiant
???? TON BEFORE SUMMER : TONUS MOUSSE XXL ???? T’as rendez-vous le 18 juin pour une date UNIQUE et INOUBLIABLE !!! ????On transforme le Warehouse en PISCINE MOUSSANTE XXL ???? C’est la SEULE soirée mousse de l’année scolaire… après ça, c’est les vacances et tu rentres chez presque chez maman ????Ramène ton maillot, ta serviette, et TOUTE ta promo pour la plus grosse soirée mousse de la Région ????? L’année a été longue, les partiels ont été chiants, mais là c’est TA récompense ????????Pour te faire nager sur la piste, tu pourras compter sur une LINE-UP de feu : Wazy & Lossia ???? Au programme : Généraliste, Rap, Shatta… pour une ambiance qui déchire du sol au plafond ????T’es étudiant à Nantes ? Alors t’as AUCUNE excuse pour rater ça ?Tu te sens capable de relever le défi ??? ???? Déco XXL, ballons, CO2, show lumière… et de la mousse partout où tu regardes ????????
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-mousse-xxl-multicampus
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